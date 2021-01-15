Прогноз погоди на 16 січня: Україну охоплять сильні морози
Погода в Україні 16 січня продовжує лютувати. По всій країні вдарять морози, температура коливатиметься від -4 до -14 градусів. У більшості регіонів опадів не буде. Лише західні області накриють снігопади.
Температура поступово падатиме все нижче і нижче. На дорогах прогнозують ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цікаво Понад 50 сантиметрів снігу: які області найбільше замело
Суттєвих опадів в Україні очікувати не варто, сніжитиме лише на Заході – у Луцьку, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому.
В інших регіонах варто чекати ясної погоди. Найтепліше буде в окупованому Криму – стовпчик термометра там опуститься лише до - 4...-6 градусів.
Найбільше морози вдарять на Півночі – у Чернігові та Сумах. Жителям цих українських регіонів слід сподіватися на -12...-14 градусів.
У Києві в суботу буде дуже холодно, проте ясно та без опадів. Температура повітря там також опуститься до -12...-14 градусів. На дорогах та тротуарах попереджають про ожеледицю.
До теми У Києві почнуть працювати пункти обігріву: адреси
До слова, синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці попередила, що від суботи морози в Україні лише міцнішатимуть.
На Голодну кутю та Водохреще (18 – 19 січня) морози зміцніють ще на кілька градусів. Тому любителі пірнати в ополонки – добре подумайте,
– зауважила вона.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 16 січня
Ужгород – -9...-11
Львів – -9...-11
Івано-Франківськ – -10...-12
Тернопіль – -10...-12
Чернівці – -9...-11
Хмельницький – -11...-13
Луцьк – -11...-13
Рівне – -12...-14
Житомир – -11...-13
Вінниця – -11...+13
Одеса – -5...-7
Миколаїв – -6...-8
Херсон – -5...-7
Сімферополь – -4...-6
Кропивницький – -9...-11
Черкаси – -11...-13
Чернігів – -12...-14
Суми – -12...-14
Полтава – -11...-13
Дніпро – -9...-11
Запоріжжя – -6...-8
Донецьк – -11...-13
Луганськ – -11...-13
Харків – -11...-13
Київ – -12...-14
Прогноз погоди на 16 січня / Карта Укргідрометцентру
Поділитися новиною