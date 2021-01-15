Погода в Україні 16 січня продовжує лютувати. По всій країні вдарять морози, температура коливатиметься від -4 до -14 градусів. У більшості регіонів опадів не буде. Лише західні області накриють снігопади.

Температура поступово падатиме все нижче і нижче. На дорогах прогнозують ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Суттєвих опадів в Україні очікувати не варто, сніжитиме лише на Заході – у Луцьку, Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому.

В інших регіонах варто чекати ясної погоди. Найтепліше буде в окупованому Криму – стовпчик термометра там опуститься лише до - 4...-6 градусів.

Найбільше морози вдарять на Півночі – у Чернігові та Сумах. Жителям цих українських регіонів слід сподіватися на -12...-14 градусів.

У Києві в суботу буде дуже холодно, проте ясно та без опадів. Температура повітря там також опуститься до -12...-14 градусів. На дорогах та тротуарах попереджають про ожеледицю.

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До слова, синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці попередила, що від суботи морози в Україні лише міцнішатимуть.

На Голодну кутю та Водохреще (18 – 19 січня) морози зміцніють ще на кілька градусів. Тому любителі пірнати в ополонки – добре подумайте,

– зауважила вона.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 16 січня

Ужгород – -9...-11

Львів – -9...-11

Івано-Франківськ – -10...-12

Тернопіль – -10...-12

Чернівці – -9...-11

Хмельницький – -11...-13

Луцьк – -11...-13

Рівне – -12...-14

Житомир – -11...-13

Вінниця – -11...+13

Одеса – -5...-7

Миколаїв – -6...-8

Херсон – -5...-7

Сімферополь – -4...-6

Кропивницький – -9...-11

Черкаси – -11...-13

Чернігів – -12...-14

Суми – -12...-14

Полтава – -11...-13

Дніпро – -9...-11

Запоріжжя – -6...-8

Донецьк – -11...-13

Луганськ – -11...-13

Харків – -11...-13

Київ – -12...-14



Прогноз погоди на 16 січня / Карта Укргідрометцентру