Прогноз погоди на 16 лютого: в Україні нарешті не сніжитиме

Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 16 лютого, українці нарешті зможуть відпочити від дощів та заметілей. Опадів синоптики не прогнозують. У більшості областей буде хмарно з проясненням.
Водночас морози наразі не планують відступати. Найпрохолодніше буде у північних та центральних областях України. У Києві та Чернігові температура повітря опуститься до -12 градусів морозу.
Актуально Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика
Найбільше потеплішає на Заході. Зокрема, в Ужгороді температура коливатиметься від -1 до +1 градусів.
На Сході синоптики обіцяють від -4 до -9 градусів морозу.
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що найбільше підморозить такі області: Сумську, Харківську, Чернігівську, Луганську, Полтавську та Черкаську.
Вдень у вівторок у більшості областей -7… -14 градусів. На Заході, у південній частині та на південному сході максимально передбачається -4-9 градусів. На Закарпатті вдень очікується найтепліша погода, від -2 до +2,
– наголосила Діденко.
На дорогах України синоптикиня прогнозує ожеледицю. Окрім того, увесь день віятиме північно-західний та південний помірний вітер.
Ужгород – -1...+1
Львів – -5...-7
Івано-Франківськ – -5...-7
Тернопіль – -6...-8
Чернівці – -6...-8
Хмельницький – -7...-9
Луцьк – -5...-7
Рівне – -5...-7
Житомир – -9...-11
Вінниця – -9...-11
Одеса – -4...-6
Миколаїв – -5...-7
Херсон – -5...-7
Сімферополь – -4...-6
Кропивницький – -8...-10
Черкаси – -9...-11
Чернігів – -10...-12
Суми – -11...-13
Полтава – -9...-11
Дніпро – -8...-10
Запоріжжя – -4...-6
Донецьк – -5...-7
Луганськ – -5...-7
Харків – -7...-9
Київ – -10...-12
Прогноз погоди на 16 лютого / Карта Укргідрометцентр