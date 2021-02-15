У вівторок, 16 лютого, українці нарешті зможуть відпочити від дощів та заметілей. Опадів синоптики не прогнозують. У більшості областей буде хмарно з проясненням.

Водночас морози наразі не планують відступати. Найпрохолодніше буде у північних та центральних областях України. У Києві та Чернігові температура повітря опуститься до -12 градусів морозу.

Актуально Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

Найбільше потеплішає на Заході. Зокрема, в Ужгороді температура коливатиметься від -1 до +1 градусів.

На Сході синоптики обіцяють від -4 до -9 градусів морозу.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що найбільше підморозить такі області: Сумську, Харківську, Чернігівську, Луганську, Полтавську та Черкаську.

Вдень у вівторок у більшості областей -7… -14 градусів. На Заході, у південній частині та на південному сході максимально передбачається -4-9 градусів. На Закарпатті вдень очікується найтепліша погода, від -2 до +2,

– наголосила Діденко.

На дорогах України синоптикиня прогнозує ожеледицю. Окрім того, увесь день віятиме північно-західний та південний помірний вітер.

Якою буде погода у містах України у вівторок, 16 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – -5...-7

Івано-Франківськ – -5...-7

Тернопіль – -6...-8

Чернівці – -6...-8

Хмельницький – -7...-9

Луцьк – -5...-7

Рівне – -5...-7

Житомир – -9...-11

Вінниця – -9...-11

Одеса – -4...-6

Миколаїв – -5...-7

Херсон – -5...-7

Сімферополь – -4...-6

Кропивницький – -8...-10

Черкаси – -9...-11

Чернігів – -10...-12

Суми – -11...-13

Полтава – -9...-11

Дніпро – -8...-10

Запоріжжя – -4...-6

Донецьк – -5...-7

Луганськ – -5...-7

Харків – -7...-9

Київ – -10...-12



Прогноз погоди на 16 лютого / Карта Укргідрометцентр