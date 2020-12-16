Погода у середу, 16 грудня, буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається. Також синоптики попереджають про сильний туман.

Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Тут прогнозують мокрий сніг з дощем. Про це інформує Укргідрометцентр.

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У решті регіонів небо буде вкрите хмарами.

Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Львівщині та Закарпатті – до +3...+5. На сході, частині центральних та північно-східних областей – найнижчі температурні показники: -1...+1.

Щодо Києва, то тут теж опадів не прогнозують. Температура повітря сягатиме -1...+1 градуса.

16 грудня, опади з України посуне антициклон Yadigar. Тому переважатиме погода, якщо не суха, бо ж – тумани, але й без снігів та льодяних дощів. Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Важливо! Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови. У більшості регіонів України – туман. У Харківській, Донецькій та Луганській областях – ожеледиця. Стабільні умови – лише на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та у Криму.

Прогноз погоди у містах України на середу, 16 грудня:

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1…+1

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 грудня, від Укргідрометцентру

Небезпечні погодні умови в Україні 16 грудня