Прогноз погоди на 16 грудня: Україну накриє мряка та туман
Погода у середу, 16 грудня, буде похмурою, проте у більшості областей України опадів не передбачається. Також синоптики попереджають про сильний туман.
Дощитиме лише у східних областях України. Парасолі слід прихопити з собою жителям Харківщини, Донеччини та Луганщини. Тут прогнозують мокрий сніг з дощем. Про це інформує Укргідрометцентр.
До теми Негода не відступає: рятувальники попередили про ожеледицю, понад 200 міст і сіл без електрики
У решті регіонів небо буде вкрите хмарами.
Ані сильних морозів, ані тепла метеорологи не обіцяють. По всій Україні температура коливатиметься у межах -1...+5 градусів.
Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Львівщині та Закарпатті – до +3...+5. На сході, частині центральних та північно-східних областей – найнижчі температурні показники: -1...+1.
Щодо Києва, то тут теж опадів не прогнозують. Температура повітря сягатиме -1...+1 градуса.
16 грудня, опади з України посуне антициклон Yadigar. Тому переважатиме погода, якщо не суха, бо ж – тумани, але й без снігів та льодяних дощів. Лише на крайньому сході України ще затримається сніг та мокрий сніг з ожеледдю,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на середу, 16 грудня:
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на середу, 16 грудня, від Укргідрометцентру
Поділитися новиною