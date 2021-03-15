Прогноз погоди на 16 березня: частину України накриють потужні опади

Погода в Україні у вівторок, 16 березня буде подекуди дощовою. Небо затягне змарами в усіх регіона. хоча температура повітря переважно буде високою.

Опади охоплять усі західні та південні області. В іншій частині країни – сухо.

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Що прогнозують синоптики

Найхолодніше буде на Заході. Наприклад, на Буковині та Прикарпатті температура повітря опускатиметься до +2...+4.

В Центрі та на Сході стовпчики термометрів сягатимуть приблизно +6...+9 градусів.

Найтепліше буде традиційно на Півдні. Зокрема, на Миколаївщині прогнозують +9...+11 градусів.

Яку погоду обіцяють у Києві

У столиці буде тепло – +7...+9 градусів. Хоча й хмарно, але істотних опадів чекати не варто. Пориви вітру досягатимуть 7 – 11 метрів за секунду.

Чому в Україну сунуть опади

За словами синоптикині Наталки Діденко, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Власне, цей циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ з мокрим снігом.

Погода у містах України 16 березня

Діденко прогнозує, що весь тиждень буде прохолодним, вологим та вітряним.

Ужгород – +6...+8

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +7...+9

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8

Київ – +7...+9



Погода 16 березня / Карта Укргідрометцентру