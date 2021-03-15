Прогноз погоди на 16 березня: частину України накриють потужні опади

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 16 березня буде подекуди дощовою. Небо затягне змарами в усіх регіона. хоча температура повітря переважно буде високою.
Опади охоплять усі західні та південні області. В іншій частині країни – сухо.
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У столиці буде тепло – +7...+9 градусів. Хоча й хмарно, але істотних опадів чекати не варто. Пориви вітру досягатимуть 7 – 11 метрів за секунду.
За словами синоптикині Наталки Діденко, західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Власне, цей циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ з мокрим снігом.Зверніть увагу! Діденко прогнозує, що весь тиждень буде прохолодним, вологим та вітряним.
Ужгород – +6...+8
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +7...+9
Вінниця – +6...+8
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +6...+8
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +6...+8
Київ – +7...+9