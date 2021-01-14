Погода в Україні 15 січня буде по-справжньому зимовою. У більшості областей, окрім південних, випаде багато снігу. Стовпчики термометрів опустяться значно нижче нуля.

Лише у Криму повітря прогріється до плюсової температури – +2...+4. Також на півострові до снігу додасться ще дощ. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Жителям решти українських регіонів слід одягатись тепліше, адже надворі на них чекатиме мороз. Найхолодніше буде на Півночі та Заході України. Тут термометри показуватимуть -9...-11 градусів вдень. Такі самі показники очікують і вночі.

Значно тепліше – у південних областях. Тут метеорологи прогнозують від +1 до -4.

Щодо снігу, то на нього 15 січня буде щедрим майже по всій території України. Виняток – Запоріжжя, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

У Києві у п'ятницю – холодно та сніжно. Температура у столиці коливатиметься у межах -9...-11.

На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний. Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15...-23 градусів, вдень очікується -10...-15 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 15 січня:

Ужгород – -4...-6

Львів – -7...-9

Івано-Франківськ – -7...-9

Тернопіль – -9...-11

Чернівці – -5...-7

Хмельницький – -8...-10

Луцьк – -9...-11

Рівне – -9...-11

Житомир – -9...-11

Вінниця – -8...-10

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -5...-7

Черкаси – -5...-7

Чернігів – -8...-10

Суми – -5...-7

Полтава – -5...-7

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -4...-6

Харків – -4...-6

Київ – -9...-11

Прогноз погоди на 15 січня / Карта Укргідрометцентру