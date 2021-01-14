Прогноз погоди на 15 січня: майже по всій Україні снігопади та морози
Погода в Україні 15 січня буде по-справжньому зимовою. У більшості областей, окрім південних, випаде багато снігу. Стовпчики термометрів опустяться значно нижче нуля.
Лише у Криму повітря прогріється до плюсової температури – +2...+4. Також на півострові до снігу додасться ще дощ. Про це інформує Укргідрометцентр.
До теми Погіршення погоди: в Україні розгорнуть пункти обігріву, працюватиме спецтехніка
Жителям решти українських регіонів слід одягатись тепліше, адже надворі на них чекатиме мороз. Найхолодніше буде на Півночі та Заході України. Тут термометри показуватимуть -9...-11 градусів вдень. Такі самі показники очікують і вночі.
Значно тепліше – у південних областях. Тут метеорологи прогнозують від +1 до -4.
Щодо снігу, то на нього 15 січня буде щедрим майже по всій території України. Виняток – Запоріжжя, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.
У Києві у п'ятницю – холодно та сніжно. Температура у столиці коливатиметься у межах -9...-11.
На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний. Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15...-23 градусів, вдень очікується -10...-15 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 15 січня:
Ужгород – -4...-6
Львів – -7...-9
Івано-Франківськ – -7...-9
Тернопіль – -9...-11
Чернівці – -5...-7
Хмельницький – -8...-10
Луцьк – -9...-11
Рівне – -9...-11
Житомир – -9...-11
Вінниця – -8...-10
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -5...-7
Черкаси – -5...-7
Чернігів – -8...-10
Суми – -5...-7
Полтава – -5...-7
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -4...-6
Харків – -4...-6
Київ – -9...-11
Поділитися новиною