Прогноз погоди на 15 лютого: на Стрітення морози не відступлять, на Заході сніжитиме

Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок, 15 лютого, синоптики прогнозують невеликий сніг у західних та північно-західних регіонах. На дорогах буде ожеледиця, а пориви вітру подекуди сягатимуть 12 метрів на секунду.
Українцям не варто чекати плюсової температури. Найтепліше 15 лютого буде в Ужгороді – там прогнозують 0...-2 градусів.
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На Півдні вдень прогнозують лише -1...-3 градусів морозу, а вночі – -6...-8. Опади малоймовірні, проте впродовж дня у цих регіонах буде хмарно.
На Сході утримається ясна погода, опадів там не прогнозують. Вдень температура коливатиметься у межах -6...-8 градусів. На Півночі морози вдарять вночі, у Сумах прогнозують аж -16...-18 градусів.
Натомість на Заході продовжуватиме сніжити, втім – вже не так сильно, як впродовж минулого тижня. Також у західних областях ймовірні штормові пориви.
Понеділок у Києві пройде без істотних опадів, столицю чекає хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -7...-10 градусів. На дорогах та тротуарах буде ожеледиця.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні підросте атмосферний тиск, суттєві опади будуть малоймовірними.
Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних,
– наголосила вона.
Й пояснила, чому південні циклони пов'язують із похолоданням. Взимку, поступово втягуючи із півночі холодне повітря, вони "закидають" його на територію України.
Ужгород – 0...-2
Львів – -5...-7
Івано-Франківськ – -5...-7
Тернопіль – -5...-7
Чернівці – -5...-7
Хмельницький – -5...-7
Луцьк – -5...-7
Рівне – -5...-7
Житомир – -6...-8
Вінниця – -5...-7
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...-3
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -5...-7
Черкаси – -6...-8
Чернігів – -6...-8
Суми – -7...-9
Полтава – -6...-8
Дніпро – -6...-8
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -5...-7
Луганськ – -6...-8
Харків – -6...-8
Київ – -6...-8
Прогноз погоди на 15 лютого / Карта Укргідрометцентру