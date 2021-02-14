Прогноз погоди на 15 лютого: на Стрітення морози не відступлять, на Заході сніжитиме

У понеділок, 15 лютого, синоптики прогнозують невеликий сніг у західних та північно-західних регіонах. На дорогах буде ожеледиця, а пориви вітру подекуди сягатимуть 12 метрів на секунду.

Українцям не варто чекати плюсової температури. Найтепліше 15 лютого буде в Ужгороді – там прогнозують 0...-2 градусів.

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На Півдні вдень прогнозують лише -1...-3 градусів морозу, а вночі – -6...-8. Опади малоймовірні, проте впродовж дня у цих регіонах буде хмарно.

На Сході утримається ясна погода, опадів там не прогнозують. Вдень температура коливатиметься у межах -6...-8 градусів. На Півночі морози вдарять вночі, у Сумах прогнозують аж -16...-18 градусів.

Натомість на Заході продовжуватиме сніжити, втім – вже не так сильно, як впродовж минулого тижня. Також у західних областях ймовірні штормові пориви.

Понеділок у Києві пройде без істотних опадів, столицю чекає хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів опустяться до -7...-10 градусів. На дорогах та тротуарах буде ожеледиця.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що в Україні підросте атмосферний тиск, суттєві опади будуть малоймовірними.

Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних,

– наголосила вона.

Й пояснила, чому південні циклони пов'язують із похолоданням. Взимку, поступово втягуючи із півночі холодне повітря, вони "закидають" його на територію України.

Якою буде погода у містах України у понеділок, 15 лютого

Ужгород – 0...-2

Львів – -5...-7

Івано-Франківськ – -5...-7

Тернопіль – -5...-7

Чернівці – -5...-7

Хмельницький – -5...-7

Луцьк – -5...-7

Рівне – -5...-7

Житомир – -6...-8

Вінниця – -5...-7

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...-3

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -5...-7

Черкаси – -6...-8

Чернігів – -6...-8

Суми – -7...-9

Полтава – -6...-8

Дніпро – -6...-8

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -5...-7

Луганськ – -6...-8

Харків – -6...-8

Київ – -6...-8



Прогноз погоди на 15 лютого / Карта Укргідрометцентру