Погода у вівторок, 15 грудня, в Україні буде доволі теплою та туманною. Антициклон витіснить опади, а відтак, – мокрий сніг чи крижаний дощ можливі лише на північному сході держави. Йдеться про Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Луганщину, Чернігівщину та Донеччину.

Опади також можуть зачепити Дніпро. Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь, інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Водіям зараз справді непереливки, бо ожеледиця підстерігає на дорозі, а туман знижує видимість. Температура повітря практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля, з невеликими переходами то в "мінус", то в "плюс",

– зауважила вона.

У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, найбільше повітря прогріється на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині – +3…+5 градусів. Втім, по-весняному тепло буде саме у Криму, там температура повітря підійметься до +5…+7 градусів.

У центральних, північних та східних регіонах буде прохолодніше. Всюди вдень від -1 до +1 градуса.

Вітер буде північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман, видимість складе 200 – 500 метрів (I рівень небезпечності жовтий).



Метеорологічне попередження на 15 грудня: ожеледиця та сильний туман / Укргідрометцентр

У Києві буде хмарно, проте суттєві опади не передбачаються, можливий туман. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса. На дорогах та тротуарах залишиться ожеледиця.

​До теми В Україні – сильний туман та ожеледиця: де саме

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 15 грудня:

Ужгород – +3...+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 грудня, від Укргідрометцентру