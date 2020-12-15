Прогноз погоди на 15 грудня: в Україні тумани, ожеледиця та відлига
Погода у вівторок, 15 грудня, в Україні буде доволі теплою та туманною. Антициклон витіснить опади, а відтак, – мокрий сніг чи крижаний дощ можливі лише на північному сході держави. Йдеться про Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Луганщину, Чернігівщину та Донеччину.
Опади також можуть зачепити Дніпро. Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь, інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Водіям зараз справді непереливки, бо ожеледиця підстерігає на дорозі, а туман знижує видимість. Температура повітря практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля, з невеликими переходами то в "мінус", то в "плюс",
– зауважила вона.
У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, найбільше повітря прогріється на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині – +3…+5 градусів. Втім, по-весняному тепло буде саме у Криму, там температура повітря підійметься до +5…+7 градусів.
У центральних, північних та східних регіонах буде прохолодніше. Всюди вдень від -1 до +1 градуса.
Вітер буде північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.
Метеорологічне попередження на 15 грудня: ожеледиця та сильний туман / Укргідрометцентр
У Києві буде хмарно, проте суттєві опади не передбачаються, можливий туман. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса. На дорогах та тротуарах залишиться ожеледиця.
До теми В Україні – сильний туман та ожеледиця: де саме
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 15 грудня:
Ужгород – +3...+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 грудня, від Укргідрометцентру
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