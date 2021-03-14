Прогноз погоди на 15 березня: Україна – з дощами, мокрим снігом, деінде пощастить з теплом

Погода в Україні у понеділок, 15 березня буде значно відрізнятись у регіонах. Так на Півдні та Сході нарешті дочекаються сонця та весняного тепла, а от північні, західні та частина центральних областей потерпатимуть від дощів, а часом і мокрого снігу.

Сухо та сонячно буде на Волині та Рівненщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 градусів.

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Також без опадів у східних, частині центральних та південних областях. Температура тут коливатиметься у межах +9...+14 градусів. Виняток на Півдні становитиме лише Одеська область. Тут доведеться прихопити дощовики та парасольки. Проте буде тепло +9...+11.

Не слід сподіватись на гарну погоду жителям Заходу, а також північних областей. Їм метеорологи пообіцяли дощі, а часом і мокрий сніг. Буде доволі прохолодно, найнижчі температури на Івано-Франківщині та Буковині – лише +3...+5.

Щодо Києва, то тут прогнозують і вночі, і вдень – дощі та +4...+6 градусів.

У Києві атмосферний фронт зробить понеділок хмарним і вологим, з невеликим дощем, вдень 15-го березня передбачається близько +5 градусів,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 15 березня

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +8...+10

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +9...+11

Дніпро – 11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +9...+11

Харків – +10...+12

Київ – +4...+6

Прогноз погоди на 15 березня / Карта Укргідрометцентру