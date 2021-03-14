Прогноз погоди на 15 березня: Україна – з дощами, мокрим снігом, деінде пощастить з теплом
Погода в Україні у понеділок, 15 березня буде значно відрізнятись у регіонах. Так на Півдні та Сході нарешті дочекаються сонця та весняного тепла, а от північні, західні та частина центральних областей потерпатимуть від дощів, а часом і мокрого снігу.
Джерело:Укргідрометцентр
Сухо та сонячно буде на Волині та Рівненщині. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 градусів.
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Також без опадів у східних, частині центральних та південних областях. Температура тут коливатиметься у межах +9...+14 градусів. Виняток на Півдні становитиме лише Одеська область. Тут доведеться прихопити дощовики та парасольки. Проте буде тепло +9...+11.
Не слід сподіватись на гарну погоду жителям Заходу, а також північних областей. Їм метеорологи пообіцяли дощі, а часом і мокрий сніг. Буде доволі прохолодно, найнижчі температури на Івано-Франківщині та Буковині – лише +3...+5.
Щодо Києва, то тут прогнозують і вночі, і вдень – дощі та +4...+6 градусів.
У Києві атмосферний фронт зробить понеділок хмарним і вологим, з невеликим дощем, вдень 15-го березня передбачається близько +5 градусів,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 15 березня
Ужгород – +5...+7
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +5...+7
Вінниця – +8...+10
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +9...+11
Дніпро – 11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +9...+11
Харків – +10...+12
Київ – +4...+6
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