Погода в Україні 14 січня буде сніжною та морозяною. Температура повітря становитиме -2...-4 градусів. На півдні країни можливі дощі.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

На дорогах українських міст прогнозують ожеледицю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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На Василя в Україну завітає із щедрівками черговий антициклон. Він буде не такий хвацький, проте снігу принесе,

– розповіла Діденко.

За її словами, сніг падатиме на заході, місцями на півночі та на Вінниччині. Температура повітря вдень становитиме -1...-5 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

За даними Укргідрометцентру, сніг падатиме у всіх областях, окрім східних та південних.

На Заході України температура повітря коливатиметься від -1 до -2 градусів, на півночі буде холодніше – -3...-5 градусів.

У східних областях буде похмуро та холодно. Стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів. На півдні морозяно не буде. У Сімферополі прогнозують дощ. Температура повітря буде помірною – 0...+2 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на четвер, 14 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – 1...+3

Миколаїв – 0...2

Херсон – 0...-2

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -2...-4

Суми – -3...-5

Полтава – 0...-2

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -2...-4

Харків – -2...-4

Київ – -2...-4



Прогноз погоди на 14 січня / Карта Укргідрометцентру