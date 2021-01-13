Прогноз погоди на 14 січня: синоптики попереджають про ожеледицю та сніг
Погода в Україні 14 січня буде сніжною та морозяною. Температура повітря становитиме -2...-4 градусів. На півдні країни можливі дощі.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
На дорогах українських міст прогнозують ожеледицю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
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На Василя в Україну завітає із щедрівками черговий антициклон. Він буде не такий хвацький, проте снігу принесе,
– розповіла Діденко.
За її словами, сніг падатиме на заході, місцями на півночі та на Вінниччині. Температура повітря вдень становитиме -1...-5 градусів.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
За даними Укргідрометцентру, сніг падатиме у всіх областях, окрім східних та південних.
На Заході України температура повітря коливатиметься від -1 до -2 градусів, на півночі буде холодніше – -3...-5 градусів.
У східних областях буде похмуро та холодно. Стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів. На півдні морозяно не буде. У Сімферополі прогнозують дощ. Температура повітря буде помірною – 0...+2 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на четвер, 14 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -1...-3
Вінниця – -1...+1
Одеса – 1...+3
Миколаїв – 0...2
Херсон – 0...-2
Сімферополь – 0...-2
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -2...-4
Суми – -3...-5
Полтава – 0...-2
Дніпро – 0...-2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -2...-4
Харків – -2...-4
Київ – -2...-4
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