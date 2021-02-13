Прогноз погоди на 14 лютого: що обіцяють синоптики на День Валентина

Джерело:Укргідрометцентр
У неділю, 14 лютого одну частину України й далі засипатиме снігом, на іншій – буде сонячно. Щоправда, мороз прогнозують в усіх регіонах.
На Заході та частково в Центрі ймовірні опади снігу. Температура повітря не перевищуватиме -9 градусів.
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До речі, синоптикиня Наталка Діденко попереджає про ожеледицю на дорогах. Крім того, вона додала, що наступного тижня холод посилиться, а опадів не буде. Послаблення морозів припаде на 21 – 22 лютого.
У столиці вдень прогнозують -3...-5 градусів, а вночі – -12...-14. Істотних опадів чекати не варто.
Ужгород – -1...-3
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -4...-6
Луцьк – -1...-3
Рівне – -3...-5
Житомир – -3...-5
Вінниця – -7...-9
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -4...-6
Херсон – -2...-4
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -6...-8
Черкаси – -7...-9
Чернігів – -5...-7
Суми – -9...-11
Полтава – -7...-9
Дніпро – -5...-7
Запоріжжя – -3...-5
Донецьк – -6...-8
Луганськ – -7...-9
Харків – -8...-10
Київ – -3...-5