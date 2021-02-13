Прогноз погоди на 14 лютого: що обіцяють синоптики на День Валентина

У неділю, 14 лютого одну частину України й далі засипатиме снігом, на іншій – буде сонячно. Щоправда, мороз прогнозують в усіх регіонах.

На Заході та частково в Центрі ймовірні опади снігу. Температура повітря не перевищуватиме -9 градусів.

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