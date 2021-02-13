Прогноз погоди на 14 лютого: що обіцяють синоптики на День Валентина

13 лютого 2021 , 16:15
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 14 лютого одну частину України й далі засипатиме снігом, на іншій – буде сонячно. Щоправда, мороз прогнозують в усіх регіонах.

На Заході та частково в Центрі ймовірні опади снігу. Температура повітря не перевищуватиме -9 градусів.

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Що кажуть синоптики

  • Попри сонячну погоду, найхолодніше буде на північному Сході. Наприклад, у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до -9...-11 градусів, а в Харківській – до -8...-10.
  • Найтепліше – традиційно на Півдні. На Одещині та Херсонщині обіцяють всього -2...-4 градуси, а в Криму – -1...-3.
  • Вітер досягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

До речі, синоптикиня Наталка Діденко попереджає про ожеледицю на дорогах. Крім того, вона додала, що наступного тижня холод посилиться, а опадів не буде. Послаблення морозів припаде на 21 – 22 лютого.

Яка погода буде у Києві

У столиці вдень прогнозують -3...-5 градусів, а вночі – -12...-14. Істотних опадів чекати не варто.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 14 лютого

Ужгород – -1...-3

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -4...-6

Луцьк – -1...-3

Рівне – -3...-5

Житомир – -3...-5

Вінниця – -7...-9

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -4...-6

Херсон – -2...-4

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -6...-8

Черкаси – -7...-9

Чернігів – -5...-7

Суми – -9...-11

Полтава – -7...-9

Дніпро – -5...-7

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -6...-8

Луганськ – -7...-9

Харків – -8...-10

Київ – -3...-5


Погода в Україні на 14 лютого / Фото Укргідрометцентру