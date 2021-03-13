Прогноз погоди на 14 березня: в Україну прийде весняне тепло, Захід накриють дощі

Погода в Україні у неділю, 14 березня, буде по-справжньому весняною. Втім, триватиме це недовго. У більшості регіонів опадів не прогнозують, дощі пройдуть лише на Заході.

Найтепліше буде на Заході, водночас черговий атмосферний фронт принесе туди дощі. На Івано-Франківщині та Буковині вдень повітря прогріється аж до +9...+11 градусів.

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Тепла погода протримається і на Півдні, у більшості регіонів вдень прогнозують +8...+10 градусів. Лише в Одеській області стовпчики термометрів опустять до +6.

Жителям північних регіонів варто очікувати помірного потепління. Денна температура коливатиметься там від +3 до +5 градусів. Буде хмарно та без істотних опадів.

Натомість на Сході буде досить холодно. На Харківщині, наприклад, прогнозують лише від +3 до +5. Водночас у Луганській та Донецькій областях – на кілька градусів більше.

У Києві 14 березня буде хмарно, проте – без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів у столиці показуватимуть до +3 градусів, вдень – аж до +9.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці наголосила, що 14 березня в Україні буде тепло, хоча й знову підсилиться південно-західний вітер.

Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно. Все поступово, з температурними коливаннями,

– зауважила вона.

Й зауважила, що "розумна й поступова весна – це лише на краще". Мовляв, це допоможе уникнути повеней та підтоплень.

Погода у містах України 14 березня

Ужгород – +8...+10

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +8...+10

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +5...+7

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +3...+5

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру