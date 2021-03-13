Прогноз погоди на 14 березня: в Україну прийде весняне тепло, Захід накриють дощі
Погода в Україні у неділю, 14 березня, буде по-справжньому весняною. Втім, триватиме це недовго. У більшості регіонів опадів не прогнозують, дощі пройдуть лише на Заході.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Заході, водночас черговий атмосферний фронт принесе туди дощі. На Івано-Франківщині та Буковині вдень повітря прогріється аж до +9...+11 градусів.
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Тепла погода протримається і на Півдні, у більшості регіонів вдень прогнозують +8...+10 градусів. Лише в Одеській області стовпчики термометрів опустять до +6.
Жителям північних регіонів варто очікувати помірного потепління. Денна температура коливатиметься там від +3 до +5 градусів. Буде хмарно та без істотних опадів.
Натомість на Сході буде досить холодно. На Харківщині, наприклад, прогнозують лише від +3 до +5. Водночас у Луганській та Донецькій областях – на кілька градусів більше.
У Києві 14 березня буде хмарно, проте – без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів у столиці показуватимуть до +3 градусів, вдень – аж до +9.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці наголосила, що 14 березня в Україні буде тепло, хоча й знову підсилиться південно-західний вітер.
Поки що стійкого і потужного валу потепління не видно. Все поступово, з температурними коливаннями,
– зауважила вона.
Й зауважила, що "розумна й поступова весна – це лише на краще". Мовляв, це допоможе уникнути повеней та підтоплень.
Погода у містах України 14 березня
Ужгород – +8...+10
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +8...+10
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +6...+8
Суми – +5...+7
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +3...+5
Київ – +7...+9
Прогноз погоди на 14 березня / Карта Укргідрометцентру
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