Прогноз погоди на 13 січня: Україну засипатиме снігом
Погода у середу, 13 січня, буде прохолодною та сніжною. Майже в усіх областях України синоптики прогнозують сніг та мінусову температуру.
Лише у південних регіонах дощі замінять снігопади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні синоптики прогнозують дрібний сніг, який посилиться вранці, але до середини дня стихне. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На схід України насувається справжня негода. Рятувальники попереджають про заметілі, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть -1...+1 градус.
На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме лише -1...-3 градуси. На Півдні протягом усього дня погода буде похмурою. Синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні, ожеледь. Стовпчики термометрів максимально покажуть 0...-2 градуси.
У Києві день буде хмарним, але снігу не буде. Температура повітря у столиці становитиме -2...-4 градус.
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Прогноз погоди у містах України на середу, 13 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...-2
Вінниця – 0...-2
Одеса – 0...-2
Миколаїв – 0...-2
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – -1...-3
Чернігів – -1...-3
Суми – -1...-2
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1...-3
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...-3
Київ – -2...-4
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