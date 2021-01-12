Погода у середу, 13 січня, буде прохолодною та сніжною. Майже в усіх областях України синоптики прогнозують сніг та мінусову температуру.

Лише у південних регіонах дощі замінять снігопади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Снігопади, хуртовини, мороз та ожеледиця: де прогнозують різке погіршення погоди

На Західній Україні синоптики прогнозують дрібний сніг, який посилиться вранці, але до середини дня стихне. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На схід України насувається справжня негода. Рятувальники попереджають про заметілі, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть -1...+1 градус.

На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме лише -1...-3 градуси. На Півдні протягом усього дня погода буде похмурою. Синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні, ожеледь. Стовпчики термометрів максимально покажуть 0...-2 градуси.