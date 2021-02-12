Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні без снігу, але вдарять морози

Погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни. Також варто очікувати на сильні вітри.

Найхолодніше буде у північних областях. Там температура опуститься до -11...-13 градусів.

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На Західній Україні протягом усією доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть -3...-9 градусів. У східних регіонах в деяких областях періодично йтиме невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -7 до -11 градусів.

На півночі країни вдень можливі незначні опади. Там буде найхолодніше – позначка термометра опуститься до -11...-13 градусів. У південних областях завтра переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме -5...-7 градусів.

У Києві 13 лютого буде холодно. У столиці місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів. Удень стовпчики термометрів показуватимуть -11...-13 градусів.

Окрім цього, у суботу переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним, некомфортним, зі штормовими поривами.

На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21 – 22 лютого,

– повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 13 лютого

У суботу, 13 лютого, на дорогах більшості областей України – ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Ужгород – -4...-6

Львів – -3...-5

Івано-Франківськ – -7...-9

Тернопіль – -4...-6

Чернівці – -7...-9

Хмельницький – -7...-9

Луцьк – -3...-5

Рівне – -6...-8

Житомир – -9...-11

Вінниця – -8...-10

Одеса – -5...-7

Миколаїв – -5...-7

Херсон – -5...-7

Сімферополь – -4...-6

Кропивницький – -9...-11

Черкаси – -10...-12

Чернігів – -11...-13

Суми – -11...-13

Полтава – -10...-12

Дніпро – -8...-10

Запоріжжя – -6...-8

Донецьк – -7...-9

Луганськ – -7...-9

Харків – -9...-11

Київ – -11...-13



Прогноз погоди на 13 лютого / Дані Укргідрометцентру