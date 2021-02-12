Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні без снігу, але вдарять морози

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни. Також варто очікувати на сильні вітри.
Найхолодніше буде у північних областях. Там температура опуститься до -11...-13 градусів.
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На Західній Україні протягом усією доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть -3...-9 градусів. У східних регіонах в деяких областях періодично йтиме невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від -7 до -11 градусів.
На півночі країни вдень можливі незначні опади. Там буде найхолодніше – позначка термометра опуститься до -11...-13 градусів. У південних областях завтра переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме -5...-7 градусів.
У Києві 13 лютого буде холодно. У столиці місцями можливий невеликий сніг, але без серйозних опадів. Удень стовпчики термометрів показуватимуть -11...-13 градусів.
Окрім цього, у суботу переважатиме північно-західний вітер, він передбачається сильним, некомфортним, зі штормовими поривами.
На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21 – 22 лютого,
– повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Ужгород – -4...-6
Львів – -3...-5
Івано-Франківськ – -7...-9
Тернопіль – -4...-6
Чернівці – -7...-9
Хмельницький – -7...-9
Луцьк – -3...-5
Рівне – -6...-8
Житомир – -9...-11
Вінниця – -8...-10
Одеса – -5...-7
Миколаїв – -5...-7
Херсон – -5...-7
Сімферополь – -4...-6
Кропивницький – -9...-11
Черкаси – -10...-12
Чернігів – -11...-13
Суми – -11...-13
Полтава – -10...-12
Дніпро – -8...-10
Запоріжжя – -6...-8
Донецьк – -7...-9
Луганськ – -7...-9
Харків – -9...-11
Київ – -11...-13