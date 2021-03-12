Прогноз погоди на 13 березня: снігу і сильного вітру вже не буде

Погода в Україні 13 березня буде значно теплішою, ніж у попередні дні. Опади майже на усій території України припиняться, але тепло буде ще не скрізь.

Прогноз погоди на 13 березня

Вітер в Україні від сильного, яким був у п'ятницю, на вихідних стане помірним. Напрямок – південно-західний, південний, пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря вдень коливатиметься в межах плюс 6 – 9 градусів. У східних областях дещо холодніше – плюс 1 – 4 градуси.

На Півдні – плюс 7 плюс 10 градусів, однак тут ймовірні опади. Удень у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях дощитиме. Вночі тут очікують заморозки – мінус 1 – плюс 1.

Найтеплішою буде погода в західних областях – плюс 9 – 14 градусів.

Найближчої ночі через атмосферний фронт ще йтиме сніг, зокрема і мокрий. Опадів варто очікувати на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

У Києві завтра, в суботу, сильний вітер послабне, опади припиняться.

Погода у містах України 13 березня

Ужгород – +8...+10

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +2...+4

Полтава – 0...+2

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...+4

Луганськ – -1...-3

Харків – +3...+5

Київ – +6..+8



Прогноз погоди в Україні на 13 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру