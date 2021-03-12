Прогноз погоди на 13 березня: снігу і сильного вітру вже не буде
Погода в Україні 13 березня буде значно теплішою, ніж у попередні дні. Опади майже на усій території України припиняться, але тепло буде ще не скрізь.
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 13 березня
Вітер в Україні від сильного, яким був у п'ятницю, на вихідних стане помірним. Напрямок – південно-західний, південний, пише синоптикиня Наталка Діденко.
До теми Пориви вітру та ожеледиця: в Одесі оголосили штормове попередження
Температура повітря вдень коливатиметься в межах плюс 6 – 9 градусів. У східних областях дещо холодніше – плюс 1 – 4 градуси.
На Півдні – плюс 7 плюс 10 градусів, однак тут ймовірні опади. Удень у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях дощитиме. Вночі тут очікують заморозки – мінус 1 – плюс 1.
Найтеплішою буде погода в західних областях – плюс 9 – 14 градусів.
Найближчої ночі через атмосферний фронт ще йтиме сніг, зокрема і мокрий. Опадів варто очікувати на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
У Києві завтра, в суботу, сильний вітер послабне, опади припиняться.
Погода у містах України 13 березня
Ужгород – +8...+10
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +2...+4
Полтава – 0...+2
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +2...+4
Луганськ – -1...-3
Харків – +3...+5
Київ – +6..+8
Прогноз погоди в Україні на 13 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Поділитися новиною