Погода у вівторок, 12 січня, на всій території України буде прохолодною. Максимальні морози сягатимуть -2 градусів. Однак опадів очікувати не варто.

Що прогнозує Діденко

Оскільки Україна перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску, опадів у вівторок майже не буде. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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Щоправда, у Криму та Приазов'ї очікують невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

За словами Діденко, температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...-7 градусів, на Півдні – близько нуля. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть -2...+2. Крім того, варто остерігатись ожеледиці.

У Києві суттєвих опадів не передбачають. Вночі у столиці буде -3 градуси, вдень – -1 градус.

Зверніть увагу! Діденко попередила, що надалі температура повітря в Україні суттєво знижуватиметься. Наприклад, у період 14 – 19 січня вночі буде -14...-20 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Натомість, за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у більшості областей становитиме -1...+1 градус. Найтепліше буде в Криму, а також у Львові – +2...+4.

Протягом дня небо затягне хмарами, однак у вівторок сніг з дощем можуть завітати лише на Запоріжжя та Херсонщину.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 12 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 12 січня / Карта Укргідрометцентру