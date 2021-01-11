Прогноз погоди на 12 січня: в Україні буде холодно, але без опадів
Погода у вівторок, 12 січня, на всій території України буде прохолодною. Максимальні морози сягатимуть -2 градусів. Однак опадів очікувати не варто.
Що прогнозує Діденко
Оскільки Україна перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску, опадів у вівторок майже не буде. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Щоправда, у Криму та Приазов'ї очікують невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
За словами Діденко, температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...-7 градусів, на Півдні – близько нуля. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть -2...+2. Крім того, варто остерігатись ожеледиці.
У Києві суттєвих опадів не передбачають. Вночі у столиці буде -3 градуси, вдень – -1 градус.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Натомість, за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у більшості областей становитиме -1...+1 градус. Найтепліше буде в Криму, а також у Львові – +2...+4.
Протягом дня небо затягне хмарами, однак у вівторок сніг з дощем можуть завітати лише на Запоріжжя та Херсонщину.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 12 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...-2
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