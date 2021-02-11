Погода в Україні у п'ятницю, 12 лютого, буде морозною та з великою кількістю опадів. Синоптики прогнозують сильні снігопади у більшості областей України. А от в акваторіях Чорного та Азовського морів можливі шквальні пориви вітру до 25 – 28 метрів за секунду.

Найхолодніше буде у західних областях. Там температура повітря опуститься до -10...-12 градусів.

Важливо На Чорному та Азовському морях прогнозують шторм

На Західній Україні протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше. Синоптики попереджають про хуртовину при швидкості вітру 12 метрів на секунду і більше. Температура повітря становитиме -10...-12 градусів. На Сході України можливі сніг та дощ. Крім того, негода принесе із собою шквальні пориви вітру аж до 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів.

На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря становитиме -7...-9 градусів. На Півдні протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці зміниться сильним снігом, який йтиме до середини дня. Стовпчики термометрів максимально покажуть +5...+7 градусів.