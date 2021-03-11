Прогноз погоди на 12 березня: в Україну йдуть снігопади

Погода в Україні у п'ятницю, 12 березня, буде прохолодною та з великою кількістю опадів. Синоптики прогнозують дощі та снігопади майже на всій території України.

Найпрохолодніше буде у північних, східних та центральних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть -1...+1 градус.

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На Західній Україні протягом усього дня буде хмарна погода. Вранці та вдень опадів не прогнозується, але ввечері можливий дрібний сніг. Температура повітря становитиме +6...+8 градусів. Небо на Сході України весь день буде затягнуте хмарами. Однак сильних опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть 0...-2 градуси.

На Півночі України у другій половині дня очікується сильний сніг, який йтиме до самого вечора. Також рятувальники попередили про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні та шквальні пориви вітру. Температура повітря становитиме лише -1...+1 градус. На Півдні небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градусів.

У Києві протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Удень і ввечері варто очікувати на сильний сніг. Температура повітря у столиці становитиме -1...+1 градус.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 12 березня

Ужгород – +5...+7

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +1...+3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...-3

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -1...-3

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 12 березня / Дані Укргідрометцентру