Погода в понеділок, 11 січня, буде похмурою. Сонце появиться лише в небі над Ужгородом. Дощ падатиме на півночі – в Одесі та Сімферополі.

Якою буде погода в Україні

На всій території України буде холодно. Максимально температура прогріється лише до +3...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Заході України температура повітря становитиме -1...+2 градусів. Небо весь день буде похмурим. Снігу синоптики не прогнозують. У східних областях погода мало чим відрізнятиметься. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів. Сонце впродовж дня на горизонті не появиться.

На півдні синоптики прогнозують опади. Падатиме дощ, періодами з мокрим снігом. Температура повітря прогріється лише до -1...-3 градусів. На півночі країни також буде похмуро. Синоптики прогнозують незначні морози – 0...-2 градусів.

Мешканці центральних областей снігу також не побачать. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-2 градусів.

У Києві понеділок буде похмурим та непривітним. Істотних опадів не прогнозують, але буде холоднувато. Температура повітря становитиме 0...-2 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 11 січня

Ужгород – +3...+5

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – -1...-3

Полтава – 0...-2

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...-3

Київ – 0...-2



Погода в Україні 11 січня / Карта Укргідрометцентру