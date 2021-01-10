Прогноз погоди на 11 січня: в Україні буде хмарно та без снігу
Погода в понеділок, 11 січня, буде похмурою. Сонце появиться лише в небі над Ужгородом. Дощ падатиме на півночі – в Одесі та Сімферополі.
Якою буде погода в Україні
На всій території України буде холодно. Максимально температура прогріється лише до +3...+5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Заході України температура повітря становитиме -1...+2 градусів. Небо весь день буде похмурим. Снігу синоптики не прогнозують. У східних областях погода мало чим відрізнятиметься. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів. Сонце впродовж дня на горизонті не появиться.
На півдні синоптики прогнозують опади. Падатиме дощ, періодами з мокрим снігом. Температура повітря прогріється лише до -1...-3 градусів. На півночі країни також буде похмуро. Синоптики прогнозують незначні морози – 0...-2 градусів.
Мешканці центральних областей снігу також не побачать. Стовпчики термометрів опустяться до -1...-2 градусів.
У Києві понеділок буде похмурим та непривітним. Істотних опадів не прогнозують, але буде холоднувато. Температура повітря становитиме 0...-2 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 11 січня
Ужгород – +3...+5
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – 0...-2
Суми – -1...-3
Полтава – 0...-2
Дніпро – 0...-2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...-3
Київ – 0...-2
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