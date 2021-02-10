Прогноз погоди на 11 лютого: у частині областей буде мороз, в інших – до +15 градусів
Погода в Україні у четвер, 11 лютого, відрізнятиметься залежно від регіону. У більшості областей зберігатиметься мороз, однак на півдні та сході місцями стовпчики термометрів сягатимуть +10...+15 градусів. Крім того, майже по всій Україні йтиме дощ або мокрий сніг.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Півдні України – повітря прогріється до +7...+12 градусів. А у Криму стовпчики термометрів сягатимуть +15 градусів.
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Тепло буде й на Сході – +3..+8 градусів. Натомість морози ще не відступлять зі західних, північних та центральних областей – там очікують від 0 до -6 градусів.
Крім того, майже по всій території України синоптики прогнозують рясні дощі або мокрий сніг. Опадів не буде лише на Півдні та на Запоріжжі.
Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві буде -1...-3 градуси, вдень падатиме мокрий сніг.
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Якою буде погода у містах України у четвер, 11 лютого
Ужгород – 0...+2
Львів – -4...-6
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -2...-4
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -4...-6
Рівне – -3...-5
Житомир – -1...-3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -3...-5
Суми – -1...-3
Полтава – -1...+1
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – -1...-3
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