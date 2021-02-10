Погода в Україні у четвер, 11 лютого, відрізнятиметься залежно від регіону. У більшості областей зберігатиметься мороз, однак на півдні та сході місцями стовпчики термометрів сягатимуть +10...+15 градусів. Крім того, майже по всій Україні йтиме дощ або мокрий сніг.

Найтепліше буде на Півдні України – повітря прогріється до +7...+12 градусів. А у Криму стовпчики термометрів сягатимуть +15 градусів.

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Тепло буде й на Сході – +3..+8 градусів. Натомість морози ще не відступлять зі західних, північних та центральних областей – там очікують від 0 до -6 градусів.

Крім того, майже по всій території України синоптики прогнозують рясні дощі або мокрий сніг. Опадів не буде лише на Півдні та на Запоріжжі.

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві буде -1...-3 градуси, вдень падатиме мокрий сніг.

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Якою буде погода у містах України у четвер, 11 лютого

Ужгород – 0...+2

Львів – -4...-6

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -4...-6

Рівне – -3...-5

Житомир – -1...-3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – -2...-4

Чернігів – -3...-5

Суми – -1...-3

Полтава – -1...+1

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – -1...-3



Прогноз погоди на 11 лютого / Карта Укргідрометцентру