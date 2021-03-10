Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде до -14 градусів, але сухо

Погода в Україні у четвер, 11 березня, буде морозяною, однак сухою і місцями сонячною. Вночі температура повітря опуститься максимально до -14 градусів, однак вдень у середньому коливатиметься від -3 до +3 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон Luitgard 11 березня відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який наближається разом з атмосферними фронтами з північного заходу Європи.

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Якою буде погода 11 березня

В Україні буде сухо, у більшості областей світитиме сонце.

Температура повітря вночі становитиме -4...-9 градусів, у східних, північно-східних та місцями у центральних областях – -9…-14 градусів, у західних – приблизно 0.

Вдень повітря прогріється у середньому до -3…+3 градусів, на Заході буде дещо тепліше – +3…+5 градусів.

У західних областях та в Приазов'ї можливий штормовий вітер.

У Києві опадів не очікують, вночі буде до -8 градусів, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 0...+2 градуси.

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Погода в містах України 11 березня

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -1...-3

Харків – -1...-3

Київ – 0...+2



Погода в Україні 11 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру