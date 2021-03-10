Прогноз погоди на 11 березня: в Україні буде до -14 градусів, але сухо

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у четвер, 11 березня, буде морозяною, однак сухою і місцями сонячною. Вночі температура повітря опуститься максимально до -14 градусів, однак вдень у середньому коливатиметься від -3 до +3 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон Luitgard 11 березня відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який наближається разом з атмосферними фронтами з північного заходу Європи.
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В Україні буде сухо, у більшості областей світитиме сонце.
Температура повітря вночі становитиме -4...-9 градусів, у східних, північно-східних та місцями у центральних областях – -9…-14 градусів, у західних – приблизно 0.
Вдень повітря прогріється у середньому до -3…+3 градусів, на Заході буде дещо тепліше – +3…+5 градусів.
У західних областях та в Приазов'ї можливий штормовий вітер.
У Києві опадів не очікують, вночі буде до -8 градусів, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 0...+2 градуси.
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Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -1...-3
Харків – -1...-3
Київ – 0...+2
Погода в Україні 11 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру