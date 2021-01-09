Прогноз погоди на 10 січня: Україну накриє антициклон з Атлантики, прийдуть перші морози
Погода в Україні у неділю, 10 січня, буде прохолодною, але сухою. Так, на появу перших помітних "мінусів" вплине потужний Азорський антициклон.
Він все ще перебуватиме в Атлантиці, проте вже відганятиме з території України опади. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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В Україні поки що без істотних опадів. Хіба що будуть натяки на сніжинки над північними областями та на крайньому півдні можливі дощ, подекуди з мокрим снігом. Атлантичне повітря на тижні поступово поступатиметься місцем арктичному – як наслідок таких атмосферних танців, в Україні очікується похолодання. До нас нарешті прийдуть морози,
– зауважила вона.
Переважно в усіх областях України 10 січня температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів. Тепліше буде лише на Півдні. Там повітря прогріється до +2…+4 градусів. Таку погоду слід очікувати у Криму, а також – на Одещині та Миколаївщині.
До -2 вдень температура впаде на Прикарпатті та Буковині.
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві теж без опадів, температура повітря у столиці коливатиметься від -1 до +1 градуса.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 10 січня
Ужгород – 0...+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 січня, від Укргідрометцентру
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