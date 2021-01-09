Погода в Україні у неділю, 10 січня, буде прохолодною, але сухою. Так, на появу перших помітних "мінусів" вплине потужний Азорський антициклон.

Він все ще перебуватиме в Атлантиці, проте вже відганятиме з території України опади. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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В Україні поки що без істотних опадів. Хіба що будуть натяки на сніжинки над північними областями та на крайньому півдні можливі дощ, подекуди з мокрим снігом. Атлантичне повітря на тижні поступово поступатиметься місцем арктичному – як наслідок таких атмосферних танців, в Україні очікується похолодання. До нас нарешті прийдуть морози,

– зауважила вона.

Переважно в усіх областях України 10 січня температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів. Тепліше буде лише на Півдні. Там повітря прогріється до +2…+4 градусів. Таку погоду слід очікувати у Криму, а також – на Одещині та Миколаївщині.

До -2 вдень температура впаде на Прикарпатті та Буковині.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві теж без опадів, температура повітря у столиці коливатиметься від -1 до +1 градуса.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 10 січня

Ужгород – 0...+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1



Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 січня, від Укргідрометцентру