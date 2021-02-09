Прогноз погоди на 10 лютого:в Україну прямують відразу 2 циклони

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 10 лютого, буде сніжною та морозяною. Найпрохолодніше буде на Заході. Температура повітря там опуститься до -5 градусів.
Найтепліше традиційно буде на Півдні. Там українці зможуть насолодитися +8...+10 градусами тепла. У Криму повітря прогріється до +13 градусів.
Актуально Погода в Україні погіршиться ще більше: у яких регіонах
У Києві синоптики прогнозують морози. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів морозу.
На більшості територій країни сніжитиме і вдень, і вночі. У східних областях синоптики прогнозують сніг з дощем.
Синоптикиня Наталка Діденко жартує, що "південний серіал із гарячими героями-циклонами триває".
Наразі в Україну прямують відразу 2 циклони: Tristan та Ulf.
Наш Tristan, який вчора сипав і лив, та й далі продовжує в східних областях, словом, веселився, як на корпоративі, поступово зміщується у східному напрямку. А черговий Ulf, хвацько закрутивши вуса, готується у середу стрибонути в Україну,
– заявила Діденко.
Новий день принесе опади у більшість регіонів України. Однак не водночас. Вночі та вранці примхи погоди доведеться терпіти жителям Заходу та Півночі, а вже до вечора негода переміститься на Схід.
Ужгород – +2...+4
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -2...-4
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -3...-5
Рівне – -3...-5
Житомир – -5...-7
Вінниця – +1...+3
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – -5...-7
Суми – -5...-7
Полтава – 0...+2
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – -3...-5