Прогноз погоди на 10 лютого:в Україну прямують відразу 2 циклони

Погода в Україні у середу, 10 лютого, буде сніжною та морозяною. Найпрохолодніше буде на Заході. Температура повітря там опуститься до -5 градусів.

Найтепліше традиційно буде на Півдні. Там українці зможуть насолодитися +8...+10 градусами тепла. У Криму повітря прогріється до +13 градусів.

Актуально Погода в Україні погіршиться ще більше: у яких регіонах

У Києві синоптики прогнозують морози. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів морозу.

На більшості територій країни сніжитиме і вдень, і вночі. У східних областях синоптики прогнозують сніг з дощем.

Синоптикиня Наталка Діденко жартує, що "південний серіал із гарячими героями-циклонами триває".

Наразі в Україну прямують відразу 2 циклони: Tristan та Ulf.

Наш Tristan, який вчора сипав і лив, та й далі продовжує в східних областях, словом, веселився, як на корпоративі, поступово зміщується у східному напрямку. А черговий Ulf, хвацько закрутивши вуса, готується у середу стрибонути в Україну,

– заявила Діденко.

Новий день принесе опади у більшість регіонів України. Однак не водночас. Вночі та вранці примхи погоди доведеться терпіти жителям Заходу та Півночі, а вже до вечора негода переміститься на Схід.

Якою буде погода у містах України у середу, 9 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -3...-5

Рівне – -3...-5

Житомир – -5...-7

Вінниця – +1...+3

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – -5...-7

Суми – -5...-7

Полтава – 0...+2

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – -3...-5