Прогноз погоди на 10 березня: в Україні буде холодно, зате без опадів

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 10 березня буде доволі прохолодною. Стовпчики термометрів опустяться у всіх регіонах, однак на більшості території країни буде сухо.
Найтепліше буде в Закарпатській області. Максимальна температура повітря становитиме +6 градусів.
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Стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0...+3 градуси. Однак подекуди можливий мороз, на Півночі – до -1, на Сході – до -2. Особливо холодною буде ніч. Тоді мороз сягатиме до -7...-8 градусів, а на Сумщині чи Чернігівщині – до -13.
У Києві буде сухо та холодно, вночі -5...-8 градусів, вдень 0...-2.
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєвих опадів не варто очікувати. Щоправда, у трьох областях таки може бути мокрий сніг: у Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій.
Вітер буде з північного сходу, помірний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
За словами Діденко, потепління прийде в Україну наприкінці тижня. Однак разом з ним будуть й опади.
Ужгород – +4...+6
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – +0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...-2
Полтава – 0...-2
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – 0...-2
Луганськ – 0...-2
Харків – 0...-2
Київ – 0...+2