Погода в Україні 10 березня буде доволі прохолодною. Стовпчики термометрів опустяться у всіх регіонах, однак на більшості території країни буде сухо.

Найтепліше буде в Закарпатській області. Максимальна температура повітря становитиме +6 градусів.

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Що прогнозують синоптики

Стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0...+3 градуси. Однак подекуди можливий мороз, на Півночі – до -1, на Сході – до -2. Особливо холодною буде ніч. Тоді мороз сягатиме до -7...-8 градусів, а на Сумщині чи Чернігівщині – до -13.

У Києві буде сухо та холодно, вночі -5...-8 градусів, вдень 0...-2.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєвих опадів не варто очікувати. Щоправда, у трьох областях таки може бути мокрий сніг: у Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій.

Вітер буде з північного сходу, помірний. Його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Коли ж чекати тепла

За словами Діденко, потепління прийде в Україну наприкінці тижня. Однак разом з ним будуть й опади.

Погода в містах України 10 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – +0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...-2

Полтава – 0...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – 0...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – 0...-2

Київ – 0...+2



Погода в Україні / Фото Укргідрометцентру