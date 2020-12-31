Погода у п'ятницю, 1 січня, буде зовсім не новорічною. Майже на всій території України падатимуть дощі. Крім того, синоптики попереджають про рвучкий вітер і підвищення температури.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Найхолодніше 1 січня буде на сході та заході країни. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі просунуться вглиб країни і спати після зустрічі Нового року буде затишно – за вікном барабанитиме дощ,

– розповіла Діденко.

За словами синоптикині, опадів не прогнозують лише у східних областях. Втім повітря там буде прохолодним.

У Києві на Новий рік буде по-весняному тепло. Стовпчик термометра підніметься до +9 градусів. Зранку у столиці падатиме дощ.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

За даними Укргідрометцентру, похмура погода очікується у всіх областях України. Найтепліше повітря прогнозують на півдні країни – +9...+12 градусів. На півночі та в центрі стовпчик термометра підніметься до +5...+9 градусів.

Холодно буде на сході та заході, втім без морозу. Повітря прогріється лише до +2...+4 градусів та +3...+5 градусів відповідно.

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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 1 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +8...+10

Вінниця – +7...+9

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 1 січня / Карта Укргідрометцентру