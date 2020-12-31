Прогноз погоди на 1 січня: сильний вітер та дощ
Погода у п'ятницю, 1 січня, буде зовсім не новорічною. Майже на всій території України падатимуть дощі. Крім того, синоптики попереджають про рвучкий вітер і підвищення температури.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Найхолодніше 1 січня буде на сході та заході країни. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Дощі просунуться вглиб країни і спати після зустрічі Нового року буде затишно – за вікном барабанитиме дощ,
– розповіла Діденко.
За словами синоптикині, опадів не прогнозують лише у східних областях. Втім повітря там буде прохолодним.
У Києві на Новий рік буде по-весняному тепло. Стовпчик термометра підніметься до +9 градусів. Зранку у столиці падатиме дощ.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
За даними Укргідрометцентру, похмура погода очікується у всіх областях України. Найтепліше повітря прогнозують на півдні країни – +9...+12 градусів. На півночі та в центрі стовпчик термометра підніметься до +5...+9 градусів.
Холодно буде на сході та заході, втім без морозу. Повітря прогріється лише до +2...+4 градусів та +3...+5 градусів відповідно.
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Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +8...+10
Вінниця – +7...+9
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +6...+8
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