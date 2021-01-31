Прогноз погоди на 1 лютого: в Україну насувається активний циклон

Погода в Україні у понеділок, 1 лютого, буде сніжною. На сході країни прогнозують штормовий південно-східний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр, Наталка Діденко

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

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Лютий дебютує в Україні черговими снігопадами, мокрим снігом, ожеледдю, налипанням мокрого снігу, ожеледицею і навіть дощем. Будуть і мороз, і відлига,

– розповіла синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні

На Заході України 1 лютого на небі з'явиться сонце. Температура повітря становитиме -1...-4 градуси. У всіх областях, окрім Львівської, падатиме сніг.

На сході синоптики прогнозують дощ, а подекуди – дощ зі снігом. Повітря буде теплим – +6...+9 градусів.

На півночі країни падатиме сніг, а у Сумах – мокрий сніг. Температура повітря триматиметься на рівні -3...-5 градусів.

На півдні традиційно буде найтепліше. Стовпчик термометра підніметься до +7...+12 градусів. Трохи холоднішу погоду прогнозують в Одесі – +5...+7 градусів. Синоптики кажуть, що 1 лютого у південних областях падатиме дощ.

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У Центрі України також прогнозують опади – дощ та сніг. Температура повітря становитиме -1...-4 градусів.

У Києві третій місяць зими розпочнеться зі снігопадів. На дорогах буде ожеледиця. Стовпчик термометра опуститься до -2...-4 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок 1 лютого:

Ужгород – 0...-2

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3