Прогноз погоди на 1 березня: перший день весни буде сонячним та ясним

Погода в Україні у понеділок, 1 березня, буде не надто теплою, зате сонячною. Так, весна розпочнеться сухо та ясно. Морози подекуди варто очікувати лиш вночі.

У перший день березня синоптики обіцяють плюсову температуру у всіх регіонах України.

До теми Яким буде початок весни в Україні: прогноз погоди на перші дні березня

Прогноз синоптиків

Вдень на всій території України буде сухо. Однак вночі мокрий сніг можливий усюди, крім Сходу та частини Півночі.

Найтепліша погода прийде на Закарпаття, там прогнозують +7…+9 градусів. Загалом на Заході температура повітря коливатиметься в межах +3...+9 градусів. Найхолодніше – на Сході. В цих регіонах стовпчики термометрів не підніматимуться вище +2...+4 градусів.

Нічні морози до -1 градусів можливі на Півдні. Вітер буде північно-західний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

У Києві синоптики обіцяють також сонячну погоду. Температура повітря становитиме +2...+4 градуси. Опади можливі тільки вночі.