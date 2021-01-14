Тисячі спецмашин та робітників служб борються з наслідками негоди в різних містах України. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив телефони чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у випадку надзвичайних ситуацій.

Водії в різних куточках України можуть звернутися за цими номерами у разі виникнення проблем на дорогах, спричинених погодніми умовами. Про це Владислав Криклій написав у своєму телеграм-каналі.

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Він повідомив, що зараз з наслідками негоди у 10 областях борються близько 1900 спецмашин та понад 2200 робітників.

Тому в разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ускладненням руху через погодні умови, обов'язково звертайся до чергових диспетчерів служб автомобільних доріг у своїй області за телефонами, зазначеними на картинці,

– наголосив міністр інфраструктури.



Номери "гарячої лінії", за якими можуть зателефонувати водії / Фото з телеграм-каналу Владислава Криклія

Також він звернувся до водіїв великогабаритного транспорту. За його словами, по Україні вздовж доріг державного значення функціонують майданчики для відстою вантажівок.

Водіям рекомендують користуватися саме ними на час негоди. Перелік таких пунктів зображені на карті за посиланням.

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