Туман та сильний вітер: синоптики попередили про неприємні сюрпризи від погоди
В Україні 29 грудня очікують на погіршення погодних умов. На Заході синоптики попередили про шквальний вітер. У центральних, частково північних та південних регіонів буде сильний туман.
Найсильніші пориви вітру у Карпатах
Найбільші пориви вітру прогнозують у Карпатах, вони сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Про це інформує пресслужба ДСНС.
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Також дуже вітряно буде на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Львівській та Тернопільській областях. Рівень небезпечності І – жовтий.
У багатьох областях України метеорологи попередили про сильний туман. Видимість сягатиме лише 200 – 500 метрів. Зокрема, це варто взяти до уваги автомобілістам, адже попередили рятувальники, через негоду може бути ускладнений рух на дорогах.
Де обіцяють сильний туман:
- Житомирська область;
- Київська область;
- Вінницька область;
- Черкаська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Кіровоградська область;
- Миколаївська область;
- Запорізька область;
- Херсонська область;
- Одеська область.
Погіршення погодних умов 29 грудня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду обіцяли синоптики 29 грудня
На вівторок, 29 грудня, синоптики обіцяли в Україні значне потепління навіть до +11…+13 градусів. На Сході – значно холодніше: максимум +2…+4. Опади можливі у західних та східних областях.
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