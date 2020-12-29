В Україні 29 грудня очікують на погіршення погодних умов. На Заході синоптики попередили про шквальний вітер. У центральних, частково північних та південних регіонів буде сильний туман.

Найсильніші пориви вітру у Карпатах

Найбільші пориви вітру прогнозують у Карпатах, вони сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Також дуже вітряно буде на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Львівській та Тернопільській областях. Рівень небезпечності І – жовтий.

У багатьох областях України метеорологи попередили про сильний туман. Видимість сягатиме лише 200 – 500 метрів. Зокрема, це варто взяти до уваги автомобілістам, адже попередили рятувальники, через негоду може бути ускладнений рух на дорогах.

Де обіцяють сильний туман:

Житомирська область;

Київська область;

Вінницька область;

Черкаська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Кіровоградська область;

Миколаївська область;

Запорізька область;

Херсонська область;

Одеська область.

Важливо! КМДА попередила про сильний туман та ожеледицю у Києві 29 грудня. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та пішоходів.

Погіршення погодних умов 29 грудня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду обіцяли синоптики 29 грудня

На вівторок, 29 грудня, синоптики обіцяли в Україні значне потепління навіть до +11…+13 градусів. На Сході – значно холодніше: максимум +2…+4. Опади можливі у західних та східних областях.