Держслужба з найдзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 28 грудня. Найбільше це слід взяти до уваги автомобілістам, адже у більшості українських областей на дорогах – сильна ожеледиця.

По всій території України – сильні пориви вітру

По всій території України, окрім Донеччини, Луганщини та Харківщини, І рівень небезпечності – жовтий. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Пориви вітру в Україні сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду, а у Карпатах навіть 25 – 30 метрів на секунду.

На дорогах – сильна ожеледиця, отож, попереджають рятувальники, на певних ділянках доріг може бути порушений рух транспорту.