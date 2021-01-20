Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на Заході України 20 січня. Особливо складна ситуація в Карпатах та на Закарпатті – там очікуються значні снігопади та сильні пориви вітру.

На Закарпатті та у Карпатах рівень небезпечності ІІ – жовтий. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Пориви вітру можуть сягати 15 -20 метрів на секунду.

На Львівщині та Закарпатті випало до 20 сантиметрів снігу

Особливо обережними слід бути водіям. За інформацією Укравтодору, у гірських районах Львівщини та Закарпаття випало до 20 сантиметрів снігу.

На перевальних ділянках доріг – потужні снігопади. Івашківський, Орявський перевали – приріст снігового покрову до 20 сантиметрів, Абранський, Яблунецький, Торунський, Латірський та Ужоцький – до 10 – 15 сантиметрів.

На Дніпропетровщині на дорогах – ожеледиця

Трохи краща ситуація на Тернопільщині, тут висота снігового покриву сягає 8 сантиметрів. Невелика кількість опадів на Волині, у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

На Дніпропетровщині на дорогах ожеледиця, на Донеччині – накати. Для того, аби повністю забезпечити проїзд дорогами державного значення, працюють близько 600 одиниць техніки та понад 800 робітників.

Зверніть увагу! За попередніми прогнозами синоптиків, до вихідних в Україну прийде значне потепління.

Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу