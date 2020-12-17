17 грудня в Україні значно погіршаться погодні умови. Зокрема, слід очікувати на сніг, також буде туман. Щоправда, таку ситуацію прогнозують лише в 3 областях.

Дорожники попередили про погіршення погоди

Сніг уже лежить у Донецькій, Луганській та Черкаській областях. Тут, зокрема а нічний час доби випало до 2 сантиметрів таких опадів, також сніжило вранці. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

До темми Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах: прогноз погоди у Львові та області на 17 грудня

Водночас у більшості західних, центральних, Київській і Одеській областях – тумани. На перевальних ділянках – без опадів. Температура повітря коливатиметься від -3 градусів до +3.

Дорожники додали, що покриття на дорогах державного значення в більшості областей – мокре, а на Луганщині є засніженим.

На дорогах державного значення виконують роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами – снігоочисні роботи. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено,

– запевнили в Укравтодорі.

Докладніше з прогнозом погоди на 17 грудня можете ознайомитися за цим посиланням.