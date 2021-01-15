Нещодавно соцмережами та в українських ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що за "подяку" аварійкою на дорозі водія можуть оштрафувати або ж взагалі залишити без водійського посвідчення.

Сайт 24 каналу намагався розібратись, чи можна користуватися аварійкою, щоб подякувати водіям на дорозі та чи справді це може призвести до штрафів.

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Коли можна використовувати аварійку

У соцмережі Facebook на сторінці "Школа молодого юриста" з’явився пост про те, що вони провели опитування, скільки людей знають, що за "подяку" аварійкою на дорозі можна отримати штраф. І виявилося, що 60% в це просто не вірять, адже це своєрідна водійська етика.

Порушення правил користування аварійною світловою сигналізацією передбачає адміністративну відповідальність у виді попередження або штрафу 680 грн (ч.2 ст.122, ст.125 КУпАП). Якщо ж ці порушення спричинили створення аварійної ситуації, то водій може залишитися без посвідчення водія на строк від 6 місяців до 1 року,

– мовиться у пості.

Скриншот посту зі сторінки "Школа молодого юриста"

У Правилах дорожнього руху вказано, що аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського;

внаслідок засліплення водія світлом фар;

під час руху транспортного засобу з технічними несправностями;

на транспортному засобі, що буксирується;

на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком "Діти", під час їх посадки чи висадки;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП) України, дійсно, є відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів.

За це встановлений штраф від 0,1 до 0,3 мінімального розміру заробітної плати, враховуючи те, що зараз мінімальна зарплатня складає 6 тисяч гривень, то штраф складе від 600 до 1800 гривень.

Автоюрист каже, що на його практиці не траплялося випадків, коли водіїв штрафували за "подяку" аварійкою

Чи дійсно можуть оштрафувати за "подяку" аварійкою

Володимир Володарський, адвокат, пояснив нам, що це покарання не стосується випадку зміни напрямку руху, а також переобладнання.

Чи можна стверджувати, що це "використання попереджувальних сигналів з порушенням правил, норм і стандартів"? Очевидно, ні. Згідно п.9.1 ПДР, увімкнення аварійної сигналізації, дійсно, віднесено до попереджувальних сигналів. П.9.9 ПДР передбачає випадки, коли аварійна сигналізація має бути увімкненою обов'язково. Але вказаний пункт не містить заборони на її використання у інших ситуаціях,

– запевняє юрист.

Він додав, що для інших випадків (наприклад, користування дальнім світлом, якщо це призводить до засліплення, подачі звукових сигналів у населених пунктах, крім запобігання ДТП, п.9.7 та 9.5 ПДР відповідно) така пряма заборона встановлена. Щодо використання аварійної сигналізації "як подяки" – подібної заборони немає.

Казати про правові підстави для притягнення за це водіїв до відповідальності не можна. Звичайно, можуть бути окремі випадки зловживання з боку патрульних поліцейських (зокрема, у разі конфліктів), але особисто мені випадки притягнення водіїв до відповідальності саме із такими мотивами невідомі, – зазначив адвокат.