Новообраний президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден отримають перші дози вакцини Pfizer у понеділок, 21 грудня, у штаті Делавер. Для досягнення 95% ефективності цієї вакцини потрібно дві дози, які вводяться з інтервалом у кілька тижнів.

Наразі невідомо, де саме відбуватиметься щеплення. Про це заявила прессекретарка перехідного періоду Джен Псакі під час брифінгу 18 грудня, інформує CNN.

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Вакцинується також віцепрезидентка

За словами Псакі, наступного тижня вакцинується також новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Дуг Емхофф.

Вона додала, що Байден і Гарріс отримають вакцину неодночасно за рекомендацією медичних експертів. Причиною може бути те, що якщо вони відчують очікувані побічні ефекти, такі як головний біль або лихоманку, то це буде не в той самий день.

Де саме їх щепитимуть, наразі невідомо. Але як зазначається в матеріалі, раніше Байден заявляв, що зробить ін'єкцію в громадському місці, щоб продемонструвати усій країні свою впевненість у цьому.

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