Могла працювати по 30 годин: подробиці про загиблу лікарку з Запоріжжя

Анестезіолог Ольга Гліва, яка загинула під час пожежі у запорізькій лікарні, могла працювати по понад 30 годин. Лікарка дуже любила свою роботу, тому часто залишалася понаднормово.

Подробиці про загиблу 26-річну лікарку розповіла її подруга Катерина.

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Професії віддавала усю себе

Після 24-годинної зміни Ольга могла залишитися ще на 7 – 8 годин на роботі. Про своїх пацієнтів думала навіть вдома.

"Колись у неї лежала молода 26-річна дівчинка у досить важкому стані. Ольга дуже переживала за неї. Навіть у вихідні дзвонила колегам і питала, як ця дівчина, як вона себе почуває", – розповіла Катерина.

Подруга згадує Ольгу як життєрадісну та компанійську дівчину. Лікарка вміла гарно малювати вона любила поезію та театр. Місця її сили, за словами Катерини, – Запорізький порт і Оглядовий майданчик біля Міського палацу творчості, з якого відкривається красивий краєвид на Хортицю.

Оля – естет до кісток мозку. Вона намагалася фотографувати якісь красиві заходи сонця, світанки. Ця людина любила світанки. Вона любила ранки. Вона могла прокинутися дуже рано, аби побачити і сфотографувати світанок і лягти спати далі,

– пригадує подруга загиблої.

Потім дівчина прокидалася і йшла на роботу. У день пожежі вона була на чергуванні.

Пожежа у запорізькій лікарні: головне

Пожежа трапилася вночі проти 4 лютого у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні.

Внаслідок трагедії загинуло 4 людей, ще 2 постраждали.

Попередня причина пожежі – вибух апарату ШВЛ.

Правоохоронці затримали відповідального за пожежну безпеку у лікарні.