Подовження термінів розслідування: Ситник розповів про дії НАБУ щодо справи Вовка
Наразі вирішують питання про подовження строку досудового розслідування у справі щодо глави ОАСК Павла Вовка. Вже тривалий час клопотання детективів перебуває в Генпрокуратурі, однак жодної відповіді нема.
У відповідній ситуації Антикорупційне бюро багато в чому залежить від рішення генерального прокурора. Про це в інтерв'ю на Радіо "НВ" розповів директор НАБУ Артем Ситник.
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Він зазначив, що більшість суб'єктів, що притягнуті як підозрювані у відповідному кейсі – це спецсуб'єкти щодо яких підозру підписує або генпрокурор, або його заступник.
Розв'язання проблеми з ОАСК
"Мені здається, оптимальне вирішення цієї проблеми — не ліквідовувати Окружний адмінсуд Києва, на мою думку, ліквідація судів — це завжди не зовсім конструктивно, а передати його виняткові повноваження, які робили його особливим судом, Верховному суду", – сказав директор НАБУ.
За словами Артема Ситника, ситуація з Окружним адмінсудом стосується загальнодержавних масштабів – суд першої інстанції не повинен розв'язувати питання, які стосуються всієї держави. На його думку, після відповідних дій про ОАСК забудуть через 2 – 3 місяці.
Справа щодо судді Вовка: коротко
- Очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та 6 його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації, мета якої – захоплення державної влади.
- Детективи НАБУ запевнили, що представники Феміди виносили неправомірні рішення у власних інтересах, а також – бізнес-кіл та окремих політиків.
- Раніше НАБУ подало їх у розшук, оскільки вони систематично не з'являються на допити.
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