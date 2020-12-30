Наразі вирішують питання про подовження строку досудового розслідування у справі щодо глави ОАСК Павла Вовка. Вже тривалий час клопотання детективів перебуває в Генпрокуратурі, однак жодної відповіді нема.

У відповідній ситуації Антикорупційне бюро багато в чому залежить від рішення генерального прокурора. Про це в інтерв'ю на Радіо "НВ" розповів директор НАБУ Артем Ситник.

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Він зазначив, що більшість суб'єктів, що притягнуті як підозрювані у відповідному кейсі – це спецсуб'єкти щодо яких підозру підписує або генпрокурор, або його заступник.

Розв'язання проблеми з ОАСК

"Мені здається, оптимальне вирішення цієї проблеми — не ліквідовувати Окружний адмінсуд Києва, на мою думку, ліквідація судів — це завжди не зовсім конструктивно, а передати його виняткові повноваження, які робили його особливим судом, Верховному суду", – сказав директор НАБУ.

За словами Артема Ситника, ситуація з Окружним адмінсудом стосується загальнодержавних масштабів – суд першої інстанції не повинен розв'язувати питання, які стосуються всієї держави. На його думку, після відповідних дій про ОАСК забудуть через 2 – 3 місяці.

Зверніть увагу! 24 грудня НАБУ вручило повідомлення про виклик на допит голові ОАСК Павлу Вовку. Суддю оголошено у розшук, проте детективи Бюро зустріли його й особисто вручили повідомлення.

Справа щодо судді Вовка: коротко