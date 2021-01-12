В Україні з 8 січня почав діяти жорсткий карантин, який триватиме майже до кінця місяця. Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що локдаун необхідно продовжити й після 24 січня, адже для цього є всі підстави.

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні повторного локдауну. І саме за таких обставин, як є зараз. Про це Максим Степанов розповів в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що продовження посиленого карантину необхідно з декількох причин.

Насамперед тому, що в Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19,

– зазначив міністр охорони здоров'я.

Також щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

"Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – підсумував очільник МОЗ.

Максим Степанов відповів, чи потрібно продовжувати локдаун: дивіться відео



Посилення карантину в Україні: що потрібно знати / Інфографіка 24 каналу