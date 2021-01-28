Подорожувати до Канади буде простіше: уряди країн створили робочу групу

Уряди України та Канади розширюють співпрацю щодо питань міграції та спрощення режиму поїздок для українців. Представники обох країн створили робочу групу з питань мобільності.

Джерело: МЗС України

Лист про наміри створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності підписали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно.

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Чим займатиметься ця група

Вона працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності. Зокрема, над питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок українців у Канаду,

– зазначив Кулеба.

Водночас Аваков наголосив, що робота групи дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства.

Це сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.

Що про співпрацю кажуть у Канаді

У Міністерстві у справах імміграції, біженців та громадянства заявили, що робоча група з мобільності є унікальним партнерством між країнами.

Вона дозволить Канаді й Україні поділитися досвідом управління міграцією, збільшити набір персоналу, а також дозволить просувати канадські програми економічної імміграції.