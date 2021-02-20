Наразі, головна тема для всього світу – вакцинація від коронавірусу. Деякі країни вже активно проводять кампанію вакцинації, деякі ж ще навіть не отримали вакцину, як, наприклад, Україна. Попри те, що доступ до вакцини є далеко не у всіх, ряд держав вже оновив умови в’їзду та планує впускати лише вакцинованих чи послабляти для них карантин.

Ще весною 2020 року керівництво різних країн почало говорити про створення "імунних паспортів". Ці паспорти видавали б людям, які вже перехворіли на коронавірус та тим, хто вакцинувався. В Кабміні також запевняли, що згодом українці отримуватимуть паспорти, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу.

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Які країни дозволять в’їзд українцям лише після вакцинації

Сардинія

На італійський острів Сардинія, який знаходиться в Середземному морі, влада вирішила впускати лише тих туристів, які мають підтвердження повної вакцинації від коронавірусу або негативний тест на коронавірус.

Ті, хто в'їжджатимуть на Сардинію, повинні будуть показати сертифікат, який підтверджує, що у них негативний (тест на коронавірус – ред.) або що вони вакциновані,

– передає слова губернатора Крістіана Солінас ANSA.

Солінас також додав, що систему контролю за дотриманням встановлених правил підготують задовго до початку літнього сезону.

Сейшели

В'їзд на територію Сейшельських островів буде доступний для мандрівників, які мають сертифікат про повну вакцинацію та ПЛР-тест з негативними результатами. Також туристи повинні зробити два щеплення, і почекати ще два тижні. Вже після завершення процедури можна буде відвідувати Сейшели без десятиденного карантину на території країни.

Грузія

З 1 лютого 2021 року Грузія відновила авіасполучення та відкрила кордони для громадян інших країн за умови виконання певних умов. Влада Грузії склала список безпечних країн, куди ввійшли країни ЄС, Ізраїль, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн. Громадянам цих країн дозволений в’їзд в Грузію за умови наявності негативного результату ПЛР-тестування (зробленого за 72 години до перетину кордону), а також туристи будуть зобов’язані пройти повторне ПЛР-тестування на третій день перебування в Грузії.

А от громадяни всіх інших країн, куди входить і Україна, будуть зобов’язані пред’явити сертифікати про вакцинацію, в яких вказано, що вони отримали дві повні дози вакцини від COVID-19.

У багатьох країнах для вакцинованих туристів карантин буде послаблений / Фото Unsplash

Словенія

У лютому 2021 року у Словенії почали послаблювати карантин та відкрили кордони для іноземців. Дозволили й в'їзд громадян країн з "червоного списку", в якому раніше була й Україна. Українці зможуть в'їхати в Словенію без обов'язкового дотримання карантину, але лише в тому випадку, якщо у них є довідки про те, що вони не несуть загрози зараження COVID-19.

З 13 лютого громадянам з червоного списку дозволений в'їзд за умови негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше 48 годин до перетину кордону. Українцям потрібно пам’ятати, що тестуватися перед поїздкою можна тільки в українських лабораторіях, затверджених словенською стороною.

Також українці зможуть перетнути кордон, якщо у них є сертифікат про проходження вакцинації визнаними в Європі вакцинами з датою отримання другої дози 14-21 днів до поїздки.

Естонія, Польща, Румунія

В Естонію можна потрапити й без вакцинації, втім, наявність щеплення полегшить життя туристам. Естонії. В країні встановили спеціальні правила, які передбачають послаблення обмежень для тих, хто отримав щеплення. Якщо людина в'їжджає в країну з держав ЄС або третіх країн і перед цим зробила щеплення від коронавірусу, їй не потрібно здавати тест на коронавірус і перебувати на карантині. Ці ж правила поширюються на людей, які протягом останніх шести місяців перехворіли на COVID-19. Такі ж правила діють в Польщі та Румунії.

Кіпр

Влада Кіпру також послабить правила карантину для тих, хто вакцинується. З 1 березня люди, які вакцинувалися від COVID-19 не будуть зобов'язані надавати документ про негативний результат тесту на коронавірус після прибуття.

Паспорти вакцинації планують запровадити у багатьох країнах / Фото Unsplash

Ліван

У країні також скасували карантин для іноземців, які надали негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 96 годин, та сертифікат про проходження повного курсу вакцинації. Також після прибуття на територію країни, мандрівники повинні здати тест ще раз в аеропорту.

Ісландія

Ісландія дозволила вільний в'їзд туристам, які нададуть міжнародні сертифікати про проходження курсу вакцинації. Але варто знати, зо в країні визнають тільки сертифікати, які видали в Євросоюзі. Наприклад, сертифікат, який видали у Великобританії не буде визнаватися.

Пхукет

Тайський острів Пхукет буде приймати вакцинованих туристів з жовтня 2021 року. Також туристів звільнять від 14-денного карантину. Влада заявила, що до 1 вересня 2021 року на острові планується вакцинувати 70% населення, щоб сформувати колективний імунітет.

Що треба знати про імунні паспорти та вакцинацію: