В Україні 16 січня набув чинності закон, який передбачає обов'язкове функціонування сфери обслуговування українською мовою. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що права споживача такий закон ніяк не обмежує.

Клієнт є головний модератор діалогу, – Подоляк

Відтепер обслуговування за замовчуванням має бути українським. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише Укрінформ.

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Подоляк зауважив, що на прохання клієнта обслуговування може відбуватись будь-якою мовою, зокрема і російською.

Ще раз повторюю ключове: саме клієнт є головним модератором діалогу у сфері сервісу. І саме клієнт визначає комфортні для себе умови спілкування,

– наголосив посадовець.

За його словами, усі традиційні спекуляції на цю тему поширюють "політично ангажовані команди, які вкотре намагаються мовним питання розколоти українське суспільство і спровокувати чергову хвилю внутрішніх конфліктів".

Він додав, що сучасні громадяни розуміють як українську, так і російську. "А також абсолютно розуміють пропагандистську штучність цього питання".

Зверніть увагу! Підприємству, яке порушує закон та не здійснює обслуговування українською загрожує штраф від 5 100 до 6 800 гривень. Однак, гроші доведеться платити лише у разі повторного порушення.



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