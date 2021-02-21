Страх і небажання чути правду, – Подоляк про реакцію Медведчука і Марченко на санкції

Михайло Подоляк відреагував на відеозвернення Оксани Марченко, яке стало відповіддю на запровадження проти неї санкцій. За словами радника голови Офісу Президента, відео повне "ненависті, погроз та злоби".

Крім того, як зазначив Подоляк, у відео є "абсолютне нерозуміння, в якій країні й в який час вони живуть".

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Позиція Михайла Подоляка

Радник голови Офісу Президента звернув увагу, що відео Марченко було схоже за стилістикою на "класичну російську п'ятихвилинку ненависті". І, якщо для сучасної Росі подібний формат точно заходить, то для України – ні.

Це була бездоганна трьоххвилинна квінтесенція всього того, чому Медведчук – чужорідне для України й взагалі для сучасних людських цінностей. І, чому Медведчук може існувати тільки в сірих кримінальних анклавах, де сивочолі брехуни вічно стогнуть про "патріотизм",

– підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що відео Марченко – це "точно не про політику, не про конкурентний політичний процес", а навпаки – про свій власний страх.

"Про категоричне небажання чути правду про себе. Про небажання відмовлятися від тих же сірих і кримінальних схем, в основі яких кров, пущена російськими партнерами за проєктом "Л/ДНР", – написав радник голови ОП.

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Подоляк також зазначив, що Марченко опублікувала своє відеозвернення в річницю розстрілу активістів на Майдані. Це, на його думку, феноменальне потрапляння в цільову аудиторію, щоб відполірувати ненависть до власного сімейства.

Наприкінці Подоляк підсумував, що реакція Медведчука та Марченко доводить, що "санкції є надзвичайно важливими для відновлення психічного здоров'я країни".

Санкції проти Медведчука та Марченко: головне

19 лютого РНБО наклала санкції на Віктора Медведчука, а також його дружину Оксану Марченко. Наразі СБУ веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму.

У Медведчука назвали санкції "знищенням української демократії", а також пригрозили Володимиру Зеленському імпічментом.

У Росії запровадження нових санкцій назвали "репресивними діями проти ЗМІ та провідних політиків, які набирають все більше обертів в Україні".

Натомість Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та інших бізнесменів. У США п ідкреслили, що підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.