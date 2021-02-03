Етично він вже не може бути ані головою, ані суддею КСУ, – Подоляк про позов Тупицького до суду

Голова КСУ Олександр Тупицький намагався оскаржити у Верховному суді України указ про своє відсторонення. Проте у ВСУ колезі відмовили, зазначивши, що не мають відповідних повноважень. В Офісі Президента зазначили, що єдиний вихід з кризи для Тупицького – це відставка.

Джерело: 24 канал

Ситуацію навколо відсторонення голови Конституційного Суду України прокоментував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Верховний суд відмовив Олександру Тупицькому, навіть не стали відкривати провадження. Взагалі Тупицький дуже некрасиво метається, намагаючись хоч якось переграти ту реальність, в яку він сам себе завів. Етично він вже не може бути ні головою Конституційного Суду, ні суддею Конституційного Суду. Це зрозуміло для суспільства і для юридичної спільноти,

– вважає Подоляк.

На думку радника керівника ОПУ, найкраще буде, коли це зрозуміє і сам одіозний суддя. Оптимальний вихід для нього – відставка.

Указ про відсторонення Тупицького – законний

Щодо указу про відсторонення Тупицького, то, наголосив Подоляк, він абсолютно законний. Адже діяльність Тупицького не відповідала тому, яким насправді має бути суддя.

Зазначимо, що 3 лютого Верховний суд України відмовився розглядати позов Олександра Тупицького щодо відсторонення його з посади. У ВСУ зазначили, що невідповідність указів президента Конституції може розглядати лише Конституційний суд.

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Чому відсторонили Тупицького: