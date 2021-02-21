Чи може Україна накладати санкції на своїх громадян: пояснення Подоляка

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що санкції проти каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна" наклали цілком законно. Він пояснив, що відповідний закон про санкції ухвалили ще у 2018 році.
Як зазначив Подоляк, у пакеті документів чітко вказано, що під санкції можуть потрапити особи, які мають відношення до країни-агресора або окупованих територій.
Важливо Президент зрозумів, що йти м'яким шляхом не працює, – Подоляк про блокування ЗМІ Медведчука
Він заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко також свого часу наклав кілька санкцій на громадян України.
Під санкціями можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти України, якщо буде встановлено їх безпосередній зв'язок з іноземними компаніями, що мають відношення до країни-агресора або окупованих територій, які співфінансують ті чи інші проєкти,
– пояснив радник голови ОП.
Подоляк підкреслив, що в Україні легко інформаційно працювати будь-яким суміжним країнам. Водночас, за його словами, контррозвідувальна та контрпропагандистська робота працює не на належному рівні. Він додав, що саме тому будь-які ініціативи, які можуть це виправити повинні бути абсолютними.
Як зауважив радник голови ОП, причиною цього є незавершені судова реформа та реформа правоохоронної системи.
Багато у чому ці системи досі ще реагують на особисті симпатії-антипатії й активно можуть заблокувати навіть доказову роботу. Ми можемо зіткнутися з саботажем або зацікавленістю у тому, щоб отримати неналежний результат,
– підсумував він.
Цікаво Путін особисто відреагував на блокування каналів Медведчука
Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив новими санкціями недоброчесним політикам з мільярдними статками. Він підкреслив, що влада поверне українському народу все, що у нього поцупили з 1991 року.