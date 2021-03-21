Що приховує вірусне відео: події у М'янмі, про які ми не знаємо
Всі бачили милі фото з дівчиною-блогеркою з М'янми, яка записувала фізкультурне відео на фоні військового перевороту (площі, якою їхала військова техніка), але мало хто цікавить, а що ж там далі відбувалось.
Джерело:Фейсбук Ольги Айвазовської
Наслідки перевороту у М'янмі
- понад дві сотні загиблих, які вийшли на протест проти відходу від демократичної системи управління;
- понад 2000 ув'язнених;
- політичні лідери або під домашнім арештом, або у в'язницях;
- всі стурбовані, але це ні на що не впливає.
Читайте також У М’янмі – криваві сутички протестувальників із поліцією: є загиблі та постраждалі
Бомба сповільненої дії
Історія М'янми дуже складна і не лише в політичному сенсі, а і з правами людини та перфекціоналізацією опозиційних лідерів. Аун Сан Су Чжі, яка багато років буда лідером спротиву в країни закривала очі на геноцид проти народу рохінджа (мусульманська етнічна група) та свідчила в Гаазі на користь військових, які згодом її й усунули від влади.
Я навчалась на стенфордській програмі з дочкою одного з лідерів цієї спільноти і її розповіді про гоніння, тюремне ув'язнення всієї родини та 1 чашку води на добу для пиття, або прийняття "ванн" багатьох довело до сліз.
Більше емпатії
Про що це я?
- коли нам болить, то Україна просить про реакцію, співчуття та допомогу. Щодо інших ми такі ж байдужі, як більшість європейців до нас на 7 рік війни;
- правил для тих, хто в середині країни звертався до незаконного насилля та примусу, не виступав на боці демократичної системи врядування, нема;
- будь-які політики мислять як політики, навіть лауреати Нобелівської премії миру, тому людська природа мінлива і потребує постійного підживлення та законної системи стримування.
Поділитися новиною