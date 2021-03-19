Податкові перевірки у 2021 році: як захистити бізнес

Торік з початком карантину держава пішла назустріч бізнесу, запровадивши деякі податкові пільги та мораторій на податкові перевірки.

Дійсно, під час карантину податкові органи не проводили перевірки згідно з планом, а також призупинили позапланові документальні перевірки, зокрема ті, які почалися, але не встигли завершитися.

Читайте також Поки працюєш, поки й плати: що таке ЄСВ і що з ним не так

Сьогодні чинна редакція Податкового кодексу передбачає, що перевірки бізнесу у звичному режимі можуть проводитися лише після закінчення карантину. Звісно, є певні винятки – податкова продовжує перевірки при ліквідації бізнесу, за власним рішенням платника, або при перевірці права на заявлене бюджетне відшкодування ПДВ.

Уряд заявив про продовження карантинних обмежень до 30 квітня. Незважаючи на це, наприкінці 2020 року Державна податкова служба опублікувала план-графік податкових перевірок на 2021 рік.

Спроби скасувати мораторій на податкові перевірки

Давайте розберемося, чи продовжується мораторій на податкові перевірки та як діяти розгубленим підприємцям.

Особливістю українського податкового законодавства є його регулювання винятково Податковим кодексом. Рік тому уряд заборонив податкові перевірки, прямо зазначивши про це у перехідних положеннях Податкового кодексу. Тобто проводити такі перевірки можна буде лише тоді, коли Рада внесе відповідні зміни в Податковий кодекс. Однак, знайти необхідну кількість депутатів, які проголосують за непопулярний крок в умовах продовження карантину – завдання із зірочкою.

Протягом минулого року депутати неодноразово намагалися внести зміни у Податковий кодекс та відновити податкові перевірки з метою поповнення держбюджету. Зокрема, йдеться про законопроєкти №4101 та №4045. Жоден з них підтримки парламентарів не отримав.

Як виявилося, уряд мав план Б. На початку лютого Кабмін затвердив Постанову, яка скорочує терміни дії мораторію на податкові перевірки. Фактично, цим рішенням уряд надав податківцям доступ на проведення більшості перевірок. Зокрема тих, які були зупинені до карантину, а також тих, які є у плані-графіку на 2021 рік, позапланових перевірок, перевірок у сфері валютного законодавства і трансфертного ціноутворення.

Ця Постанова суперечить чинному Податковому кодексу. Оскільки Постанова є підзаконним актом, а Податковий кодекс має статус закону, з юридичної сторони вона має меншу юридичну силу.

Вас також може зацікавити Амбітні плани Метінвесту виведуть шахтарський Донбас на новий рівень, – фахівці

Що робити бізнесу?

Сплачувати податки – конституційний обов'язок кожного громадянина України. Водночас, Конституція зобов'язує податкові органи діяти лише в рамках, обмежених Конституцією та законами України. Таким чином, підприємець має повне право на захист від дій держорганів, вчинених поза межами їх законних повноважень. У цьому випадку – від несанкціонованих податкових перевірок.

Тож, бізнес має декілька шляхів. Перший, найбільш радикальний – недопуск податківця до перевірки та оскарження наказу про її призначення з посиланням на невідповідність Постанови Кабміну положенням Податкового кодексу. Однак, слід бути готовими до можливого адміністративного арешту майна та коштів, що може бути накладений за ініціативою податківців.

Другий варіант більш поміркований. Підприємство може допустити податківців до перевірки, проте ретельно зібрати докази про незаконність підстав її проведення. У подальшому їх можна використати при оскарженні результатів податкової перевірки в суді.

Третій варіант підійде бізнес-візіонерам, підприємство яких потрапило до цьогорічного плану-графік перевірок, що не готові миритися з невідповідністю дій ДПС українському законодавству. Вони можуть оскаржити вищезгадану Постанову Кабміну в адміністративному суді як суб'єкти правовідносин, у яких буде застосовано цей нормативно-правовий акт.

До речі Заробляєте на YouTube – платіть податки: що відомо про рішення Google

Який би варіант не обрав платник податку, бізнесу потрібно бути особливо ретельним та критичним до ініціатив податкових органів.

Допомогти належно підготуватися до перевірки може безкоштовний податковий розділ Помічника підприємця на inspections.gov.ua, розроблений для українських підприємців адвокатами Василь Кісіль і Партнери спільно з BRDO. Також рекомендуємо підприємцям перевіряти підстави ініціювання перевірок і своєчасно подавати адвокатські запити щодо таких підстав у контролюючі органи.