В Україні хочуть запровадити податкову амністію: головні перспективи та підводні камені

Україна робить перші кроки до податкової амністії. Пакет необхідних законопроєктів вже зареєстрував у Раді Володимир Зеленський. Держава хоче дозволити українцям легалізувати свої незадекларовані статки.

Почати амністію пропонують вже 1 липня 2021 року. Триватиме кампанія рівно 12 місяців.

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Легалізація проходитиме за спеціальними ставками. Просто вивести гроші "в білу" – 5%. Тим, в кого активи перебувають за кордоном, доведеться заплатити 9%. Найбільш вигідна опція чекає на людей, які куплять за легалізовані кошти державні облігації. Для них ставка – 2,5%.



Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав 3 головні мети податкової амністії:

Перша мета податкової амністії – перед тим, як посилиться податковий контроль за ухилення від оподаткування, дати людям можливість вийти "в білу".

Друга мета – це повернути гроші в економіку і змусити їх працювати на їх власників.

і змусити їх працювати на їх власників. Третя мета – фіскальна, тобто наповнення державного бюджету.

Переваги податкової амністії

Це розповсюджена практика для економік, які розвиваються. Українські парламентарі, зокрема, члени "Слуг народу", сподіваються, що амністія зможе вивести з тіні принаймні 20 мільярдів доларів. Це, відповідно, принесе до бюджету України приблизно 1 мільярд доларів.

Однак, щоб це відбулось, у громадян має бути довіра до держави.

Ми маємо закріпити нормою, що питання податкової амністії є незмінним і ніхто потім ніяких додаткових податків не нарахує,

– сказав "слуга народу" Олексій Устенко.

Підводні камені

Попри те, що податкова амністія має на меті благі цілі, в неї є і підводні камені.

По-перше, громадяни просто можуть не захотіти декларувати свої кошти , очікуючи, коли настане наступна податкова амністія, можливо, ще на більш вигідних умовах.

, очікуючи, коли настане наступна податкова амністія, можливо, ще на більш вигідних умовах. По-друге, це створює нерівні правила гри, адже є люди в нашій країні, які регулярно сплачують податки. Такі амністії можуть змусити їх замислитись, чи доцільно платити податки регулярно, коли можна просто дочекатись чергової хвилі легалізації тіньової економіки

"Тут так само питання, а хто буде визначати, яким шляхом капітал людини був нажитий? Кримінальний він, чи ні. Ще й при наявній системі правопорядку органів, – зауважила аналітикиня Інституту економічних досліджень Оксана Кузяків.

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Крім заборони узаконити набутий кримінальним шляхом капітал, є ще одна умова в нових законопроєктах. Легалізувати свої кошти не зможуть особи, які займали або займають державні посади з 2005 року. Тож більшість найбагатших українців не зможе долучитись до цієї ініціативи.

Однак експерт Ілля Несходовський бачить в цьому навіть позитивний момент.

Тут послаблення я вважаю непотрібне. Це, скоріш за все, викликало б обурення в суспільстві, яке б сприйняло це, як легалізація капіталів, які були здобуті внаслідок зловживання владою в попередні роки,

– сказав Несходовський.

В світі існує десятки прикладів реалізації податкової амністії. Є цілком успішні кейси, як, наприклад, в Італії та Аргентині. Однак існують і невдалі приклади — Росія, де легалізували тільки 10 мільярдів євро. Хоча ця сума у 6 разів менша за середньорічні обсяги виведення капіталу з країни.